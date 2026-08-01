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Rudrapur News: एसबीएस कॉलेज में चौथी मेरिट सूची कल को होगी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए चौथी मैरिट सूची सोमवार को जारी की जाएगी। सूची में

Rudrapur News: एसबीएस कॉलेज में चौथी मेरिट सूची कल को होगी जारी

Rudrapur News: रुद्रपुर। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए चौथी मेरिट सूची सोमवार को जारी की जाएगी। सूची में चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश मंगलवार से शुरू होंगे। महाविद्यालय प्रशासन ने पहली, दूसरी और तीसरी मेरिट सूची में चयनित ऐसे अभ्यर्थियों से सोमवार तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, जिन्होंने अब तक प्रवेश नहीं लिया है। इसके बाद रिक्त सीटों के अनुसार अगली प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी। सोमवार से नए शैक्षणिक सत्र की नियमित कक्षाएं भी शुरू होंगी।

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