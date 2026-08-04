Rudrapur News: चेहल्लुम, शिवरात्रि को लेकर हुई अमन कमेटी की बैठक
Rudrapur News: सितारगंज में अमन शांति कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कोतवाल ने ताजियों के मार्ग, उनके ऊँचाई के मानक और जुलूस में बच्चों के साथ अभिभावकों की उपस्थिति पर जोर दिया। कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित मार्ग देने के साथ-साथ शांति और भाईचारे से पर्व मनाने की अपील की गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने का निर्देश दिया गया।
Rudrapur News: सितारगंज, संवाददाता। चेहल्लुम एवं शिवरात्रि के दृष्टिगत मंगलवार को कोतवाली में अमन शांति कमेटी की बैठक हुई। कोतवाल सुंदरम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोतवाल ने ताजियों को केवल पूर्व निर्धारित मार्ग से ही ले जाने, मार्ग को किसी भी स्थिति में बाधित न करने, ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। कहा कि जुलूस के दौरान बच्चों के साथ अभिभावकों की उपस्थिति जरूरी रहे। साथ ही सावन शिवरात्रि के दृष्टिगत कांवड़ यात्रियों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें निर्बाध एवं सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने और दोनों पर्वों को आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की गई।
सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित न करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देने को कहा गया।
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