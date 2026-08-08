Rudrapur News: मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल वैशाली की न्यूरो सर्जरी ओपीडी शुरू
Rudrapur News: रुद्रपुर। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वैशाली ने रुद्रपुर में न्यूरोसर्जरी की विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार करते हुए फुटेला हॉस्पिटल में डेडिकेटेड न्
Rudrapur News: रुद्रपुर। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वैशाली ने रुद्रपुर में न्यूरोसर्जरी की विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार करते हुए फुटेला हॉस्पिटल में डेडिकेटेड न्यूरो सर्जरी ओपीडी शुरू की है। ओपीडी का शुभारंभ वैशाली हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉ. ऋषिकेश चक्रवर्ती की मौजूदगी में किया गया। डॉ. ऋषिकेश प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक फुटेला हॉस्पिटल में मरीजों को प्राथमिक एवं फॉलोअप परामर्श देंगे। इससे रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। डॉ. चक्रबर्ती ने बताया कि मैक्स हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।