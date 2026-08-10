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Rudrapur News: लायंस क्लब ने बेसहारा पशुओं के लिए किया सेवा कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: लायंस क्लब ने रविवार को श्रीकृष्ण गौ सेवा समिति की गोशाला में बेसहारा पशुओं के लिए खाद्य सामग्री प्रदान की। क्लब सदस्यों ने बेजुबान पशुओं की सेवा को मानवता की सच्ची सेवा बताया और लोगों से इस कार्य में सहयोग का आह्वान किया। भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया गया।

लायंस क्लब ने बेसहारा पशुओं के लिए किया सेवा कार्य
लायंस क्लब ने बेसहारा पशुओं के लिए किया सेवा कार्य

Rudrapur News: खटीमा। लायंस क्लब ने रविवार को श्रीकृष्ण गौ सेवा समिति की गोशाला में बेसहारा पशुओं के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। क्लब सदस्यों ने कहा कि बेजुबान पशुओं की सेवा मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने लोगों से बेसहारा एवं बेजुबान पशुओं के प्रति संवेदनशील रहने और उनके भोजन व देखभाल में यथासंभव सहयोग करने का आह्वान किया। लायंस क्लब के सदस्यों ने गोवंश एवं अन्य पशुओं के लिए चावल, बिस्किट, दूध और डॉग फीड सहित आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की। सदस्यों ने भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। यहां कार्यक्रम संयोजक रंजन अग्रवाल, क्लब अध्यक्ष अंकित पांडेय, ओशो आमिर, अमन अग्रवाल, लायन सुनील रैदानी, लायन घनश्याम अग्रवाल, लायन शुभम अग्रवाल, लायन सुदर्शन वर्मा, लायन देवेंद्र भट्ट, लायन बसंत बल्लभ जोशी, अजय त्रिवेदी, हेमंत बत्रा, पुष्कर दत्त भट्ट, आशीष अग्रवाल, जीडी जोशी, रमेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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