Rudrapur News: लायंस क्लब ने बेसहारा पशुओं के लिए किया सेवा कार्य
Rudrapur News: लायंस क्लब ने रविवार को श्रीकृष्ण गौ सेवा समिति की गोशाला में बेसहारा पशुओं के लिए खाद्य सामग्री प्रदान की। क्लब सदस्यों ने बेजुबान पशुओं की सेवा को मानवता की सच्ची सेवा बताया और लोगों से इस कार्य में सहयोग का आह्वान किया। भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया गया।
Rudrapur News: खटीमा। लायंस क्लब ने रविवार को श्रीकृष्ण गौ सेवा समिति की गोशाला में बेसहारा पशुओं के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। क्लब सदस्यों ने कहा कि बेजुबान पशुओं की सेवा मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने लोगों से बेसहारा एवं बेजुबान पशुओं के प्रति संवेदनशील रहने और उनके भोजन व देखभाल में यथासंभव सहयोग करने का आह्वान किया। लायंस क्लब के सदस्यों ने गोवंश एवं अन्य पशुओं के लिए चावल, बिस्किट, दूध और डॉग फीड सहित आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की। सदस्यों ने भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। यहां कार्यक्रम संयोजक रंजन अग्रवाल, क्लब अध्यक्ष अंकित पांडेय, ओशो आमिर, अमन अग्रवाल, लायन सुनील रैदानी, लायन घनश्याम अग्रवाल, लायन शुभम अग्रवाल, लायन सुदर्शन वर्मा, लायन देवेंद्र भट्ट, लायन बसंत बल्लभ जोशी, अजय त्रिवेदी, हेमंत बत्रा, पुष्कर दत्त भट्ट, आशीष अग्रवाल, जीडी जोशी, रमेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।