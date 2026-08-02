Rudrapur News: भूमिहीनों ने भूमि आवंटन की मांग को लेकर दिया धरना
Rudrapur News: किच्छा में भूमिहीन संघर्ष समिति ने धरना देकर 405 एकड़ भूमि का आवंटन करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर धरना जारी रहेगा। भूमिहीनों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत खुरपिया में आरक्षित भूमि पर सिडकुल के अधिकारियों का कब्जा है, जिससे उनका आंदोलन अनिश्चितकालीन हो गया है।
Rudrapur News: किच्छा। भूमिहीन संघर्ष समिति ने खुरपिया में धरना देकर भूमिहीनों के लिए आरक्षित 405 एकड़ भूमि का भूमिहीनों में आवंटन करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तब उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रविवार को धरना देते हुए भूमिहीनों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत खुरपिया में भूमिहीनों के लिए 405 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गयी थी। इसके बावजूद सिडकुल के अधिकारी आबादी क्षेत्र में उनके लिए आरक्षित भूमि पर अपना हक जता रहे है। जिसके चलते भूमिहीनों ने अनिश्चितकालीन आन्दोलन का निर्णय लिया है।
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