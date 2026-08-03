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Rudrapur News: खुरपिया में भूमिहीनों का क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: ग्राम पंचायत खुरपिया में भूमि संघर्ष समिति का अनशन जारी है। भूमिहीन परिवार भूमि आवंटन की मांग कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की भी अपील की गई। अनशनकारी ठोस निर्णय की प्रतीक्षा में आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं।

खुरपिया में भूमिहीनों का क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी
खुरपिया में भूमिहीनों का क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी

Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। ग्राम पंचायत खुरपिया में भूमि संघर्ष समिति का क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। अनशनकारी खुरपिया फार्म में भूमिहीनों के लिए आरक्षित भूमि के आवंटन की मांग कर रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवार अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने के साथ ही स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सिडकुल में रोजगार दिए जाने की मांग की। अनशनकारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लिए जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अनशन करने वालों में श्रीकुमार पाल, राजनदेव, हृदयानंद, परवीन सिंह, नरेंद्र कुमार, मेहरा, मिथलेशा, सुशीला, श्रीदेवी, नीलम देवी, पूजा, पूनम गिरी गोस्वामी, विमला, प्रमिला व कैलाशी नरेंद्र सिंह टाकुली आदि रहे।

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