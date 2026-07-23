Rudrapur News: कंपनी के श्रमिकों का डीएलसी कार्यालय पर प्रदर्शन
Rudrapur News: रुद्रपुर में मीक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि और अन्य मांगों के लिए कार्य बहिष्कार किया। महिला श्रमिकों ने एचआर प्रमुख पर उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। श्रमिकों ने 15 वर्षों से कम वेतन मिलने और ओवरटाइम ना मिलने की शिकायत की, साथ ही एचआर प्रमुख को हटाने की मांग की।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। लालपुर स्थित मीक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को कार्य बहिष्कार कर उप श्रमायुक्त (डीएलसी) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला श्रमिकों ने कंपनी के एचआर हेड पर अभद्र व्यवहार और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना था कि वे पिछले करीब 15 वर्षों से कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें मात्र आठ हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। आरोप लगाया कि निर्धारित समय से अधिक काम लेने के बावजूद ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता और भविष्य निधि (पीएफ) से संबंधित जानकारी भी कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराई जाती।
महिला श्रमिकों ने आरोप लगाया कि एचआर हेड उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उनसे समय से पहले पंचिंग कराई जाती है और कार्यस्थल पर मोबाइल फोन रखने की अनुमति भी नहीं दी जाती, जिससे किसी पारिवारिक आपात स्थिति में भी उनसे संपर्क नहीं हो पाता। श्रमिकों ने एचआर हेड को हटाने, वेतन वृद्धि करने और श्रमिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन में सुनीता, सोनम, तनुजा, मीना रानी, देवी, रिंकी सिंह, प्रीति, संजू शर्मा, ममता, सुशीला, सीता, नन्ही देवी, ज्योति, मनप्रीत, पूजा, पूनम, गंगा, देवकी, रूम, माया, निशा, अनीता, सुमन, पूजा, शकुंतला, निर्मला, पिंकी, मुस्कान, शांति, जमील, कुमकुम, शिवानी और रितिका सहित बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे।
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