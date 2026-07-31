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Rudrapur News: सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर दंपति से पांच लाख रुपये हड़पे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सरकारी योजना से 10 लाख रुपये देने का झांसा देकर पड़ोसी ने मजदूर दंपति के 5 लाख रुपये हड़प लिए। गुड़िया देवी ने न्यायालय में शिकायत की, जिससे पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी दंपति ने रकम लेकर भागने के बाद मारपीट भी की।

Rudrapur News: सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर दंपति से पांच लाख रुपये हड़पे

Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। सरकारी योजना से दस लाख रुपये का लाभ दिलाने का झांसा देकर पड़ोसी ने मजदूर दंपति के पांच लाख रुपये हड़प कर लिए। न्यायालय के आदेश पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुड़िया देवी पत्नी हाकीम सिंह निवासी पॉवर हाउस के सामने किच्छा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट किच्छा को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वह बसंत गार्डन कालोनी में लोगों के घर में काम करती है। उसका पति कॉलोनी के पार्क व घरों में माली का काम करता है। वर्तमान में वह अपने पति के साथ बसंत गार्डन कॉलोनी में एक कमरे में रहती है। उसके पड़ोस में मेनका भाटिया व उसके पति शिवा पुरी रहते है।

आरोप और धोखाधड़ी

आरोप है कि अगस्त 2025 में मेनका व शिवा पुरी ने उन्हें सरकारी योजना से दस लाख रुपये देने का भरोसा देकर झांसे में ले लिया। जिस पर गुड़िया ने उन्हे बैक की पास बुक व अन्य दस्तावेज दे दिये। मेनका व उसके पति शिवा ने गुड़िया को बताया कि बगैर 25 प्रतिशत कमीशन के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर गुड़िया व उसके पति हाकीम ने अपनी जमीन बेचकर पांच लाख रुपये मेनका व उसके पति शिवा को दे दिए। काफी समय तक रकम नहीं मिलने पर गुड़िया व उसके पति हाकीम ने खाता चैक किया तब पता चला कि उनके खाते में आई रकम कई बार एटीएम के माध्यम से निकाली गई है। इस पर गुड़िया व हाकीम ने मेनका व उसके पति शिवा से एटीएम और अपनी पांच लाख रुपये की रकम मांगी। तब मेनका व शिवापुरी ने उनके साथ मारपीट की। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है。

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस धोखाधड़ी का आरोप किस पर है?
इस धोखाधड़ी का आरोप मेनका भाटिया और उसके पति शिवा पुरी पर है।
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