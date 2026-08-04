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Rudrapur News: काशीपुर बाईपास पर आज से चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर में काशीपुर बाईपास निर्माण परियोजना को गति देने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान बुधवार से शुरू होगा। विधायक शिव अरोरा ने अधिकारियों के साथ बैठक में कार्य योजना को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाईपास से शहर में जाम से राहत मिलेगी। व्यापारियों से अभियान में सहयोग की अपील की गई।

काशीपुर बाईपास पर आज से चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
काशीपुर बाईपास पर आज से चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। काशीपुर बाईपास निर्माण परियोजना को गति देने के लिए बुधवार से काशीपुर बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विधायक शिव अरोरा ने अपने कार्यालय में लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान और ऊर्जा निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में निर्माण कार्य, विभागीय शिफ्टिंग और समयबद्ध कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक अरोरा ने कहा कि काशीपुर बाईपास बनने से शहर को लंबे समय से लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था सुगम होगी। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश स्थानों पर सड़क की चौड़ाई 60-60 फीट रखने की व्यवस्था की गई है।

नगर पालिका मार्केट के प्रभावित दुकानदारों को पुनर्वास की व्यवस्था होने तक नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से 5 अगस्त से शुरू होने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता गजेंद्र सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अतिक्रमण हटते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो सके। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बद्रे आलम ने बताया कि पेयजल लाइनों और अन्य संरचनाओं के स्थानांतरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। अतिक्रमण हटने के बाद विभाग दो माह के भीतर अपना कार्य पूरा कर देगा। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता किशोर पंत ने बताया कि अधिकांश स्थानों पर पोल और बिजली लाइनें स्थानांतरित की जा चुकी हैं। शेष अतिक्रमण हटते ही अगस्त के अंत तक सभी विद्युत संरचनाओं का स्थानांतरण पूरा कर नई लाइनों से आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने आपसी समन्वय से कार्य करते हुए काशीपुर बाईपास परियोजना को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। बैठक में पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता केशव लाल, जल संस्थान के सहायक अभियंता कृष्णा चंद बुगानी, कनिष्ठ अभियंता सौरभ भट्ट और ऊर्जा निगम के कनिष्ठ अभियंता सुभाष शर्मा और अरुण कुमार मौजूद रहे।

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