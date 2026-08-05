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Rudrapur News: चोरों ने जेवर और नकदी चुराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज के नंदा विहार में चोरों ने एक घर से सोने और चांदी के जेवरात सहित पाँच हजार रुपये की नकदी चुरा ली। पीड़िता लवली सोनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला एक अगस्त की रात का है, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Rudrapur News: चोरों ने जेवर और नकदी चुराई

Rudrapur News: सितारगंज। नंदा विहार में चोरों ने घर से सोने और चांदी के जेवर और नकदी चुरा ली। लवली सोनी पत्नी आनंद कुमार सोनी निवासी नंदा विहार कॉलोनी ने सितारगंज कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि एक अगस्त की रात चोरों ने सोने के जेवर एक चेन, एक अंगूठी, गले का पैंडल, पायल व पांच हजार की नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने मंगलवार को मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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