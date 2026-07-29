Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: संयुक्त निदेशक ने किया एसबीएस महाविद्यालय का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संयुक्त निदेशक आनंद सिंह उनियाल का औचक निरीक्षण हुआ। उन्होंने महाविद्यालय को आईटी लैब, महिला छात्रावास और कॉमर्स भवन जल्द सौंपने का आश्वासन दिया। साथ ही, विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिए और सभी को नए शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं दीं।

संयुक्त निदेशक ने किया एसबीएस महाविद्यालय का औचक निरीक्षण
संयुक्त निदेशक ने किया एसबीएस महाविद्यालय का औचक निरीक्षण

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी मंडल आनंद सिंह उनियाल ने शाम करीब चार बजे औचक निरीक्षण किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रो. भरत सिंह, प्रो. सर्वजीत सिंह, प्रो. प्रेमप्रकाश, प्रो. चारु चंद्र और डॉ. प्रद्युम्न रिछारिया ने महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।

महाविद्यालय के विकास के लिए प्रयास

संयुक्त निदेशक ने आईटी लैब, महिला छात्रावास व कॉमर्स भवन को शीघ्र महाविद्यालय को हस्तांतरित कराने का आश्वासन दिया। साथ ही मंडी समिति और पेयजल विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर एक सप्ताह के भीतर लंबित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकों की उपलब्धता, एनसीसी ऑप्टिकल प्रोजेक्ट, कार्यालय स्टाफ की कमी और सांख्यिकी और अंग्रेजी विषयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का भी भरोसा दिलाया। छात्रसंघ अध्यक्ष रजत सिंह बिष्ट के ज्ञापन पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संयुक्त निदेशक ने एनसीसी ऑप्टिकल प्रोजेक्ट के संबंध में तत्काल दूरभाष पर कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सिंह के ओर से महाविद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों, छात्रसंघ पदाधिकारियों व छात्र-छात्राओं को नए शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं दीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संयुक्त निदेशक ने निरीक्षण के दौरान क्या आश्वासन दिया?
संयुक्त निदेशक ने आईटी लैब, महिला छात्रावास व कॉमर्स भवन को शीघ्र महाविद्यालय को हस्तांतरित कराने का आश्वासन दिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।