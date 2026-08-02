Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: धान के घोषित मूल्य पर प्रति कुंतल सौ रुपये बोनस देने की सरकार से मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) की बैठक में किसानों ने धान के मूल्य पर सौ रुपये बोनस की मांग की। किसानों ने अमेरिका-भारत व्यापार डील और आवारा जानवरों के नुकसान पर चिंता जताई। सरकार से गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल करने की भी अपील की गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

धान के घोषित मूल्य पर प्रति कुंतल सौ रुपये बोनस देने की सरकार से मांग
धान के घोषित मूल्य पर प्रति कुंतल सौ रुपये बोनस देने की सरकार से मांग

Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) की बैठक रविवार को झनकट कार्यालय में हुई। जिसमें किसानों ने प्रधानमंत्री से धान के घोषित मूल्य पर सौ रुपये बोनस देने की मांग की गई। इसके अलावा भारत-अमेरिका ट्रेड डील के किसानों पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा की गई।

किसानों की माँगें

बैठक में किसान यूनियन के संरक्षक व किसान नेता प्रकाश तिवारी ने कहा कि आगामी 2026-27 के लिए सरकार गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल घोषित करे। धान की फसल पर अत्यधिक लागत आने के कारण सरकार धान के घोषित मूल्य पर 100 प्रति कुंतल बोनस दें। कहा कि आवारा जानवरों द्वारा खेती को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए सरकार जानवरों को रखने के लिए गोशाला की व्यवस्था करें। किसान नेता ने संगठन को मजबूत करने पर भी बल दिया।

बैठक के मुख्य मुद्दे

जिला अध्यक्ष मनिन्दर सिंह भुल्लर ने धान की तौल, खाद की किल्लत, बिजली बिल अमेरिका-भारत ट्रेड डील के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों सहित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सिंह राणा ने की। बैठक में रणजीत राणा, गुरविन्दर सिंह, अशोक राणा, सुखविन्दर सिंह, जितेन्द्र पाल सिंह, अमरीक सिंह, सुच्चा सिंह, अमृत पाल सिंह, राजेन्द्र सिंह, आनंद सिंह, हरगोविन्द सिंह, विजय सिंह, सुभाष सिंह, हरीश चन्द्र, सुरेन्द्र सिंह, मनमोहन सिंह, सुरजीत समेत यूनियन से जुड़े तमाम किसान मौजूद थे।

संबंधित प्रश्न

किसान यूनियन ने धान के लिए बोनस की कितनी राशि मांगी?
किसान यूनियन ने धान के मूल्य पर सौ रुपये बोनस देने की मांग की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bonus Rudrapur News Rudrapur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।