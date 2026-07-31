Rudrapur News: छात्र संसद के पदाधिकारियों ने ली शपथ
Rudrapur News: खटीमा में रामकुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में छात्र-संसद और कन्या भारती के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि आशीष तिवारी ने पदाधिकारियों को दायित्व की शपथ दिलाई। रुद्र मिश्रा, चंद्रकांत, आलिया, अश्विन और नेहा पांडे ने विभिन्न पदों की शपथ ली।
Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। रामकुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में निर्वाचित छात्र-संसद एवं कन्या भारती के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जिसमें पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि सिविल जज आशीष तिवारी ने दायित्व के सकुशल निर्वहन के लिए शपथ दिलाई। सबसे पहले मां शारदा के चित्र के सामने मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद छात्र संसद के लिए रुद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री पद, चंद्रकांत ने सेनापति, आलिया ने न्यायाधीश, अश्विन ने अनुशासन प्रमुख पद की शपथ ली। वहीं- कन्याभारती में अध्यक्ष पद पर नेहा पांडे ने शपथ ली। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि संभाग निरीक्षक मंगतराम लोस्टा, प्रधानाचार्य डॉ. भगत सिंह बोरा, अधिवक्ता चंचल सिंह, नरेश तिवारी, देव सिंह रहे।
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