Rudrapur News: डेढ़ कुंतल अवैध मीट बरामद, दो गिरफ्तार
Rudrapur News: किच्छा में पुलभट्टा पुलिस ने ग्राम शहदौरा से डेढ़ कुंतल अवैध भैंस का मीट बरामद किया। पुलिस ने गश्त के दौरान सूचना मिलने पर कार्रवाई की और दो आरोपियों, सरताज और मो. रईस, को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
Rudrapur News: किच्छा। पुलभट्टा पुलिस ने ग्राम शहदौरा में डेढ़ कुंतल भैंस का अवैध मीट बरामद किया। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को एएसआई प्रकाश चन्द्र पुलिस टीम के साथ ग्राम शहदौरा में गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक घर में भैंस का अवैध मीट रखा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेढ़ कुंतल मीट बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अपना नाम सरताज पुत्र सलीम अहमद उर्फ भलुवा और मो. रईस उर्फ मुन्ना पुत्र सलीम अहमद निवासी शहदौरा बताया। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।