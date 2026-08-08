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Rudrapur News: डेढ़ कुंतल अवैध मीट बरामद, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: किच्छा में पुलभट्टा पुलिस ने ग्राम शहदौरा से डेढ़ कुंतल अवैध भैंस का मीट बरामद किया। पुलिस ने गश्त के दौरान सूचना मिलने पर कार्रवाई की और दो आरोपियों, सरताज और मो. रईस, को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

Rudrapur News: डेढ़ कुंतल अवैध मीट बरामद, दो गिरफ्तार

Rudrapur News: किच्छा। पुलभट्टा पुलिस ने ग्राम शहदौरा में डेढ़ कुंतल भैंस का अवैध मीट बरामद किया। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को एएसआई प्रकाश चन्द्र पुलिस टीम के साथ ग्राम शहदौरा में गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक घर में भैंस का अवैध मीट रखा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेढ़ कुंतल मीट बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अपना नाम सरताज पुत्र सलीम अहमद उर्फ भलुवा और मो. रईस उर्फ मुन्ना पुत्र सलीम अहमद निवासी शहदौरा बताया। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

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