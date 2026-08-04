Rudrapur News: उच्च रक्तचाप की रोकथाम और जांच को लेकर हुई कार्यशाला
Rudrapur News: रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ‘टेक चार्ज एट 18’ विषय पर एक दिवसीय स्वास्थ्य कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें मुख्य वक्ता डॉ. एसपी सिंह ने उच्च रक्तचाप के कारण, लक्षण और नियमित जांच के महत्व पर चर्चा की। महाविद्यालय के प्राचार्य ने समय पर पहचान और उपचार के लाभों पर प्रकाश डाला।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्लब के तत्वावधान में ‘टेक चार्ज एट 18-नेशनल बीपी स्क्रीनिंग जागरूकता’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। शुभारंभ कार्यशाला संयोजक प्रो. दीपा वर्मा के स्वागत उद्बोधन से हुआ। मुख्य वक्ता डॉ. एसपी सिंह ने विद्यार्थियों को उच्च रक्तचाप के कारण, लक्षण, बचाव और नियमित जांच के महत्व की जानकारी दी। डॉ. रहमान, वीर सिंह मौर्य और उनकी टीम ने ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बारे में विस्तार से बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एएन सिंह ने कहा कि उच्च रक्तचाप की समय पर पहचान और उपचार से भविष्य में हृदय, किडनी समेत अन्य गंभीर जटिलताओं से बचाव संभव है।
संचालन प्रो. दीपा वर्मा ने किया। कार्यशाला में डॉ.अमिता, डॉ.भरत सिंह, डॉ.प्रेम प्रकाश, डॉ.चारु चंद्र, डॉ.वसुंधरा, डॉ.पूनम रौतेला, डॉ.कमला बोरा, डॉ. दीपचंद्र, डॉ.नीलोफर, डॉ.स्निग्धा, डॉ.सुमन, डॉ.पूजा, डॉ.बीपी सिन्हा, डॉ.मनीषा, डॉ.रोहित समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।