Rudrapur News: उच्च रक्तचाप की रोकथाम और जांच को लेकर हुई कार्यशाला

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्लब के तत्वावधान में ‘टेक चार्ज एट 18-नेशनल बीपी स्क्रीनिंग जागरूकता’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। शुभारंभ कार्यशाला संयोजक प्रो. दीपा वर्मा के स्वागत उद्बोधन से हुआ। मुख्य वक्ता डॉ. एसपी सिंह ने विद्यार्थियों को उच्च रक्तचाप के कारण, लक्षण, बचाव और नियमित जांच के महत्व की जानकारी दी। डॉ. रहमान, वीर सिंह मौर्य और उनकी टीम ने ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बारे में विस्तार से बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एएन सिंह ने कहा कि उच्च रक्तचाप की समय पर पहचान और उपचार से भविष्य में हृदय, किडनी समेत अन्य गंभीर जटिलताओं से बचाव संभव है।