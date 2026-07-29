Rudrapur News: गुरु पूर्णिमा पर वैष्णवी शक्तिपीठ आश्रम में उमड़ा श्रद्धा और आस्था का सैलाब
Rudrapur News: आदर्श कॉलोनी स्थित वैष्णवी शक्तिपीठ आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बुधवार सुबह से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचने लगे, जहां भजन-कीर्तन एवं आरती का आयोजन हुआ। समारोह के अंत में प्रसाद का भंडारा किया गया। श्रद्धालुओं ने माता हंसेश्वरी महाराज के आध्यात्मिक जीवन को याद करते हुए सेवा का संकल्प लिया।
Rudrapur News: रुद्रपुर। आदर्श कॉलोनी स्थित वैष्णवी शक्तिपीठ आश्रम में पूज्य ब्रह्मलीन स्वर्ग फार्म वाले माता हंसेश्वरी भारती महाराज के पावन तपोस्थल पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। बुधवार सुबह से ही दूर-दूर से श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। पूरा मंदिर परिसर जयकारों और गुरु महिमा के भजनों से भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना, गुरु वंदना और मां भगवती की स्तुति से हुई। इसके बाद दिनभर भजन-कीर्तन का दौर चलता रहा। समापन पर महामाई और गुरु महाराज की भव्य आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने ब्रह्मलीन माता के आध्यात्मिक जीवन, तपस्या और समाजसेवा को स्मरण करते हुए उनके बताए सेवा, समर्पण और मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यहां पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, महंत भजन अरोड़ा, श्याम खुराना, सतनाम, राजेश आनंद, नरेश घई, जिगर गुंबर, राजीव ग्रोवर, हरीश अरोड़ा, अरविंद मिश्रा, अनिल शर्मा रहे।
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