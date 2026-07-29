Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: पर्यटन स्थल पर चलाया सफाई अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: खटीमा में ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत लाल कोठी के पास सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पर्यावरण मित्रों के साथ मिलकर स्वच्छता का कार्य किया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यटक स्थलों को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

पर्यटन स्थल पर चलाया सफाई अभियान
पर्यटन स्थल पर चलाया सफाई अभियान

Rudrapur News: खटीमा। ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत लाल कोठी के पास प्रस्तावित पर्यटन स्थल पर बुधवार को सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और पर्यावरण मित्रों ने सफाई की। पालिका अध्यक्ष जोशी ने कहा कि ग्रीन प्रोजेक्ट अभियान का उद्देश्य पर्यटक स्थलों को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाना है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है। स्वच्छ उत्तराखंड-हरित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करना है। सभी लोगों को स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पर्यावरण संरक्षण व पर्यटन विकास में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। अभियान में दर्जाधारी गंभीर सिंह धामी, मोहिनी पोखरिया, सांसद प्रतिनिधि रविंद्र राणा, भागीरथी देवी, धन भंडारी आदि शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।