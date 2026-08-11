Rudrapur News: स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी कार्यालयों में सुबह नौ बजे फहरेगा तिरंगा
Rudrapur News: रुद्रपुर में स्वतंत्रता दिवस को भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। एडीएम पंकज उपाध्याय ने 15 अगस्त को ध्वजारोहण और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। सभी सरकारी एवं ऐतिहासिक भवनों को सजाने और 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश दिए गये हैं।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस को भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला सभागार में एडीएम पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गईं। एडीएम उपाध्याय ने बताया कि 15 अगस्त को सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में सुबह नौ बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में डीएम सुबह 9:30 बजे और पुलिस लाइन में सुबह 10 बजे ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 और 15 अगस्त की शाम सभी सरकारी एवं ऐतिहासिक भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा। उन्होंने कार्यालय परिसरों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने के साथ पौधरोपण कराने के निर्देश दिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में भाषण, पेंटिंग, निबंध लेखन, गायन, स्लोगन, गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने को कहा गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी को क्रॉस कंट्री रेस में अधिक से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम और अन्य निकायों को सार्वजनिक स्थलों, सड़कों व पार्कों की सफाई के साथ महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई और रंग-रोगन कराने को कहा गया। बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र कुमार मिश्रा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी, जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन, अधिशासी अभियंता पेयजल निगम सुनील जोशी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
तिरंगा यात्रा और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान चलाने के निर्देश
एडीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, तिरंगा संगीत, देशभक्ति गीत, तिरंगा प्रतिज्ञा, स्वच्छता अभियान और ‘एक पेड़ मां के नाम’ पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के फोटो, वीडियो क्लिप और सेल्फी ‘हर घर तिरंगा’ वेबसाइट पर अपलोड की जाएं। अभियान में जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।
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