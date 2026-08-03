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Rudrapur News: बहुउद्देशीय शिविर में 1500 लोगों ने उठाया सरकारी योजनाओं का लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: पंतनगर में आयोजित बहुउद्देशीय जनकल्याणकारी शिविर में करीब 1500 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की उपस्थिति में, जरूरतमंदों को साइकिल, व्हीलचेयर, स्टडी टेबल और अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर आमजन तक पहुंचाना था।

बहुउद्देशीय शिविर में 1500 लोगों ने उठाया सरकारी योजनाओं का लाभ
बहुउद्देशीय शिविर में 1500 लोगों ने उठाया सरकारी योजनाओं का लाभ

Rudrapur News: पंतनगर, संवाददाता। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित बहुउद्देशीय जनकल्याणकारी शिविर में करीब 1500 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी रहे। उनके साथ न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम की जानकारी

शिविर में विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित किया। इस दौरान 15 जरूरतमंदों को साइकिल, पांच दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, 50 बच्चों को स्टडी टेबल, आठ बच्चों को हियरिंग मशीन, 10 श्रमिकों को लेबर किट और 11 महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गई।

विशेष सुविधाएँ

साथ ही चार गर्भवतियों की गोद भराई, दो शिशुओं का अन्नप्राशन कराया गया और बच्चों को पोषण किट भी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉल पर लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, महिला व बाल अधिकार और साइबर अपराध संबंधी जानकारी दी गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लोगों को लाभ मिला और 115 नए आयुष्मान कार्ड बनाए गए।

समापन और संदेश

समापन पर न्यायमूर्तियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिविर का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर आमजन तक पहुंचाना और विधिक जागरूकता बढ़ाना रहा।

सामान्य प्रश्न

इस शिविर में कितने लोगों ने भाग लिया?
लगभग 1500 लोगों ने इस शिविर में भाग लिया।
Hindustan | Bureau

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