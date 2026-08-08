Rudrapur News: गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के तीन लोग झुलसे
Rudrapur News: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार के तीन सदस्य झुलस गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें बरेली के राममूर्ति अस्पताल रेफर किया गया। मेयर ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग की।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र के वार्ड-1 शिमला बहादुर में शनिवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग से एक ही परिवार के तीन लोग झुलस गए। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति को संभाला। घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर राममूर्ति अस्पताल बरेली रेफर कर दिया गया। हादसे में झुलसे गृहस्वामी नितेश ममगई ने बताया कि उनकी पत्नी अपने मायके देहरादून गई थीं। शनिवार सुबह वह बच्चों के लिए मैगी बना रहे थे। इस दौरान गैस रिसाव के चलते अचानक सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। घर में आग लगने से वह स्वयं, उनकी 11 वर्षीय बेटी इशिका और नौ वर्षीय बेटा आदी झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तत्काल तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद जिला अस्पताल में बर्निंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें राममूर्ति अस्पताल बरेली रेफर कर दिया। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई गई है। ट्रांजिट कैंप कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आग लगने के वास्तविक कारणों की भी जांच की जा रही है।
मेयर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना
वहीं मेयर विकास शर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और पीएमएस और उपचार कर रहे डॉक्टर से वार्ता कर घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आधुनिक बर्निंग यूनिट और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा का अभाव गंभीर विषय है। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक बर्निंग यूनिट स्थापित करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग करेंगे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।