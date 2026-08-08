Rudrapur News: गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के तीन लोग झुलसे

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र के वार्ड-1 शिमला बहादुर में शनिवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग से एक ही परिवार के तीन लोग झुलस गए। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति को संभाला। घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर राममूर्ति अस्पताल बरेली रेफर कर दिया गया। हादसे में झुलसे गृहस्वामी नितेश ममगई ने बताया कि उनकी पत्नी अपने मायके देहरादून गई थीं। शनिवार सुबह वह बच्चों के लिए मैगी बना रहे थे। इस दौरान गैस रिसाव के चलते अचानक सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। घर में आग लगने से वह स्वयं, उनकी 11 वर्षीय बेटी इशिका और नौ वर्षीय बेटा आदी झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तत्काल तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद जिला अस्पताल में बर्निंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें राममूर्ति अस्पताल बरेली रेफर कर दिया। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई गई है। ट्रांजिट कैंप कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आग लगने के वास्तविक कारणों की भी जांच की जा रही है।