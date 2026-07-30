Rudrapur News: 2 अगस्त को पंतनगर में लगेगा बहुउद्देशीय विधिक शिविर
Rudrapur News: रुद्रपुर में दो अगस्त को गांधी भवन पंतनगर विवि में एक बहुउद्देशीय विधिक सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनसे आम जनता को योजनाओं की जानकारी और निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भी उपस्थित रहेंगे।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दो अगस्त को गांधी भवन पंतनगर विवि में बहुउद्देशीय विधिक सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी, निःशुल्क पंजीकरण और विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत ने बताया कि कार्यक्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करेगा, जबकि समाज कल्याण विभाग विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ उपलब्ध कराएगा।
वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क ओपीडी, दवा वितरण तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।
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