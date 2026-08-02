Rudrapur News: नेत्र चिकित्सा शिविर में 250 मरीजों की हुई जांच
Rudrapur News: खटीमा में मदरसा गौसिया में निरंजना हेल्थकेयर के सहयोग से एक नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मौलाना इरफान-उल-हक कादरी ने किया। डॉ. मोहम्मद काशिफ के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम ने मरीजों की आंखों की जांच की और विभिन्न नेत्र रोगों का आवश्यक इलाज किया। सभी सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त थीं।
Rudrapur News: खटीमा। मदरसा गौसिया में निरंजना हेल्थकेयर के सहयोग से नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मदरसा गौसिया के संस्थापक मौलाना इरफान-उल-हक कादरी ने फीता काटकर किया। शिविर में दिल्ली के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. मोहम्मद काशिफ के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की आंखों की जांच की। इस दौरान मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, धुंधला दिखाई देना, आंखों से पानी आना, खुजली, लालपन, आंखों का सूखापन सहित विभिन्न नेत्र रोगों की आधुनिक मशीनों से जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया। सभी सेवाएं पूरी तरह नि:शुल्क प्रदान की गईं। इस अवसर पर मुफ्ती फरियाद आलम, मुफ्ती सईद अनवर इरशादी, हाफिज जफरुद्दीन अज़हरी, हाफिज इरशाद हुसैन मुशाहिदी, मौलाना अमान-उल-हक कादरी, मौलाना अताउल मुस्तफा, हाफिज गुलाम हुसैन, हाफिज मोहम्मद रज़ा, चमन साहब, शमसुल हसन आदि मौजूद रहे।
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