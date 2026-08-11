Rudrapur News: लोन दिलाने का झांसा देकर 2.10 लाख रुपये ठगने का आरोप

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में खुद को स्टेट बैंक की कर्मचारी बताकर बड़ा लोन दिलाने का झांसा देकर महिला से 2.10 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर आरोपी महिला और उसके भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रकम वापस दिलाने की मांग की है। नेताजी सुभाष कॉलोनी वार्ड नंबर-2 निवासी कल्पना बढ़ाई ने मंगलवार को एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व उसकी पहचान ट्रांजिट कैंप निवासी एक महिला से हुई थी। महिला ने खुद को स्टेट बैंक की कर्मचारी बताते हुए लोगों को लोन दिलाने की बात कही।

मकान निर्माण के लिए उन्होंने 13 लाख रुपये के लोन की मांग की तो महिला ने बैंक में लेनदेन का रिकॉर्ड दिखाने के लिए पहले छोटे-छोटे लोन लेने की बात कही। पीड़िता के अनुसार, आरोपी महिला ने पहले उसके नाम पर 34 हजार रुपये, इसके बाद 45 हजार रुपये और फिर पांच लाख रुपये का लोन कराया। आरोप है कि लोन की रकम लेने के लिए आरोपी महिला अपने भाई के साथ उसके घर आती थी। इसके अलावा लोन दिलाने के नाम पर 97 हजार रुपये नकद भी लिए गए। इस तरह आरोपी महिला और उसके भाई ने उससे कुल 2.10 लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि बाद में उन्हें पता चला कि आरोपी महिला और उसका भाई पहले भी कई लोगों के साथ इसी तरह ठगी कर चुके हैं। इसके बाद उसने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की। आरोप है कि फोन पर पैसे मांगने पर आरोपी महिला ने उनके साथ गाली-गलौज की और कहा कि उनके मूल दस्तावेज उसके पास हैं। दोबारा फोन करने या रकम मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने एसएसपी से मामले की जांच करा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और रुपये वापस दिलाने की मांग की है। इस दौरान कल्याणी, किरन और शेफाली आदि मौजूद रहीं।