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Rudrapur News: तीन डंपरों का सौदा कर रकम हड़पने का आरोप, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: किच्छा में एक व्यक्ति को तीन डंपर बेचने का झांसा देकर रकम लेने का मामला सामने आया है। विक्रेता ने एनओसी नहीं दी और खरीददार के साथ अभद्रता की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Rudrapur News: तीन डंपरों का सौदा कर रकम हड़पने का आरोप, केस दर्ज

Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। तीन डंपर बेचने का झांसा देकर खरीददार से रकम लेने और बाद में एनओसी नहीं देने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विक्रेता समेत चार नामजद और सात-आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम कर्ठरा गऊघाट निवासी शमीम अहमद ने न्यायिक मजिस्ट्रेट किच्छा को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह पुराने ट्रक खरीदने-बेचने का काम करते हैं। उनके पुत्र शाहनवाज के ममेरे ससुर मो. जाकिर निवासी ताजपुर माफी, मुरादाबाद ने अगस्त 2025 में तीन डंपर बेचने के लिए आरटीओ कार्यालय के सेल लेटर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जाकिर ने डंपरों की एनओसी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था।

उन्होंने डंपरों की कीमत जाकिर की फर्म सकलैन ट्रांसपोर्ट के खाते में जमा कर दी। आरोप है कि एनओसी मांगने पर जाकिर अभद्रता करने लगा। 26 मार्च को उसने उन्हें किच्छा रोडवेज बस स्टैंड बुलाया। वहां जाकिर, आलम, वसीम आलम समेत अन्य लोग स्कॉर्पियो कार से पहुंचे और तमंचे दिखाकर डंपर वापस करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की और उनके पुत्र पर डकैती का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। आरोपियों ने दो डंपर जबरन ले लिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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