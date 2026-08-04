Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: छह माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर युवक से 7.07 लाख रुपये की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: रुद्रपुर में एक युवक से उसके पड़ोसी और उसके मित्र ने निवेश के नाम पर 7.07 लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि उन्हें 6 महीने में पैसा दोगुना करने का भरोसा दिया गया। आरोपियों ने रकम लौटाने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Rudrapur News: छह माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर युवक से 7.07 लाख रुपये की ठगी

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। पड़ोसी पर अपने दोस्त के साथ मिलकर निवेश की रकम दोगुनी करने के नाम पर युवक से 7.07 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगा है। कोर्ट में आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रम्पुरा निवासी अनिल पाल ने बताया किया उसके पड़ोसी सेवाराम ने अपने मित्र विपिन कुमार सिंह की कंपनी बिजनेस विसवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए भरोसा दिलाया कि छह माह में रकम दोगुनी हो जाएगी। आरोप है कि सेवाराम ने स्वयं पांच लाख रुपये निवेश करने की बात कहकर उसे गारंटी भी दी। वादी के मुताबिक, उसने विपिन को 7.07 लाख रुपये दिए।

इसके कुछ दिन बाद ही कंपनी बंद हो गई। वहीं रकम वापस मांगने पर उसने इनकार कर दिया। आरोप है कि 30 मई 2025 को पैसे मांगने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मरवाने की धमकी भी दी गई। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Rudrapur Latest News Investment

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।