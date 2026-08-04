Rudrapur News: छह माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर युवक से 7.07 लाख रुपये की ठगी
Rudrapur News: रुद्रपुर में एक युवक से उसके पड़ोसी और उसके मित्र ने निवेश के नाम पर 7.07 लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि उन्हें 6 महीने में पैसा दोगुना करने का भरोसा दिया गया। आरोपियों ने रकम लौटाने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। पड़ोसी पर अपने दोस्त के साथ मिलकर निवेश की रकम दोगुनी करने के नाम पर युवक से 7.07 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगा है। कोर्ट में आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रम्पुरा निवासी अनिल पाल ने बताया किया उसके पड़ोसी सेवाराम ने अपने मित्र विपिन कुमार सिंह की कंपनी बिजनेस विसवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए भरोसा दिलाया कि छह माह में रकम दोगुनी हो जाएगी। आरोप है कि सेवाराम ने स्वयं पांच लाख रुपये निवेश करने की बात कहकर उसे गारंटी भी दी। वादी के मुताबिक, उसने विपिन को 7.07 लाख रुपये दिए।
इसके कुछ दिन बाद ही कंपनी बंद हो गई। वहीं रकम वापस मांगने पर उसने इनकार कर दिया। आरोप है कि 30 मई 2025 को पैसे मांगने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मरवाने की धमकी भी दी गई। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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