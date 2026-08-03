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Rudrapur News: फोन हैक कर 1.97 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: पंतनगर की अनीता देवी ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें बताया कि उनके फोन हैक कर 1.97 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। 29 मई को उनके खाते में 2 लाख 11 हजार रुपये थे, लेकिन बिना जानकारी के 30 और 31 मई को कई बार पैसे निकाले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Rudrapur News: फोन हैक कर 1.97 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

Rudrapur News: पंतनगर, संवाददाता। एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर फोन हैक कर 1.97 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोलगेट नगला निवासी अनीता देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका खाता यूको बैंक की शांतिपुरी शाखा में है। उनके खाते में बीती 29 मई को दो लाख 11 हजार 18 रुपये थे। 30 मई को बिना उनकी जानकारी के खाते से 98 हजार रुपये निकलते हैं, फिर उस खाते में जमा भी हो जाते हैं। इसके बाद उसी दिन 98 हजार दो सौ रुपये निकलते हैं, फिर 31 मई को 99 हजार रुपये निकलते हैं।

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बैंक में पता करने पर मैनेजर ने बताया कि उनका फ़ोन हैक हो गया है। उन्होंने और उनके पति ने मेहनत मजदूरी करके और ऋण लेकर घर बनाने के लिए यह रुपये जमा किए थे। पंतनगर थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि मामले में अज्ञात पर धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज कर जांच एसआई पंकज सिंह महर को सौंप दी गई है।

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