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Rudrapur News: कांवड़ियों को पूजा-अर्चना के बाद हरिद्वार के लिए किया रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर में, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने काली मंदिर में पूजा करके कांवड़ियों को हरिद्वार के लिए रवाना किया। उन्होंने यात्रा की सुखद और सुरक्षित कामना की और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। कांवड़ यात्रा आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जिसमें शिवभक्त गंगाजल लाकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं।

कांवड़ियों को पूजा-अर्चना के बाद हरिद्वार के लिए किया रवाना
कांवड़ियों को पूजा-अर्चना के बाद हरिद्वार के लिए किया रवाना

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। रम्पुरा स्थित काली मंदिर में पूजा-अर्चना और नारियल फोड़ने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने पवित्र गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों को रवाना किया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर कांवड़ियों की सुखद, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर ठुकराल ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। शिवभक्त हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कांवड़ियों से यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। कांवड़ यात्रा पर जाने वालों में एडवोकेट देवेश दिवाकर, आदित्य धीमन, राजू गुप्ता, रोहित कोली, गब्बू, अनुभव पाल, अमन कोली, गौरव शर्मा, अनमोल तोमर, राजेश, कपिल कोली, मनीष कोली, इशू राजपूत, विशाल बाला, अंकित, कमल, अमित पटेल, मोहित, अंशु पाल, देव प्रजापति, सचिन, वंश पाल, अंशुल गुप्ता, रोहित गंगवार, अमन पाल, अर्जुन, गौरव सक्सेना, बंटी शर्मा, विपिन, दिव्यांशु, अरविंद कोली, सुनील, मनीष सोनी, विक्की, हरकिशन, रिंकू, प्रिंस और रोहित आदि शामिल रहे।

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इस दौरान पूर्व पार्षद नत्थू लाल गुप्ता, संजय ठुकराल, अभिषेक शुक्ला, प्रमोद शर्मा, विपिन शर्मा और रुद्रांश समेत अन्य लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया।

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