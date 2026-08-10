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Rudrapur News: स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में रुद्रपुर के दो खिलाड़ियों का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास करने वाले मनवीर वर्मा और मनाश प्रिहार का चयन श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में कक्षा छह के लिए हुआ है। प्रशिक्षकों ने इस उपलब्धि पर दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है।

स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में रुद्रपुर के दो खिलाड़ियों का चयन
स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में रुद्रपुर के दो खिलाड़ियों का चयन

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास करने वाले दो खिलाड़ियों का चयन श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में कक्षा छह में हुआ है।

चयन से खेल जगत में खुशी

खिलाड़ियों के चयन से स्टेडियम के प्रशिक्षकों और साथी खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। खेलो इंडिया के तहत पिछले कुछ वर्षों से मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास कर रहे मनवीर वर्मा का चयन स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए हुआ है। वहीं, मनाश प्रिहार भी मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम की ओर से फुटबॉल का नियमित अभ्यास करते रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण के दौरान अपने खेल कौशल और प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया।

प्रशिक्षकों की बधाई

खिलाड़ियों के चयन की जानकारी मिलने पर जिला खेल अधिकारी जानकी कार्की, फुटबॉल कोच सतनाम बाला सहित सभी प्रशिक्षकों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रशिक्षकों ने कहा कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और मेहनत के बल पर दोनों खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल की है।

स्थानीय प्रतिभाओं के लिए अवसर

मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम से प्रशिक्षण लेने के बाद इससे पहले भी कई खिलाड़ियों का विभिन्न स्पोर्ट्स कॉलेजों में चयन हो चुका है। प्रशिक्षकों का कहना है कि स्टेडियम में खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, इससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से दो खिलाड़ियों का चयन स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए हुआ है?
मनवीर वर्मा और मनाश प्रिहार का चयन श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में हुआ है।
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