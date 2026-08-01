Rudrapur News: सूर्यनगर अग्निकांड में गौशाला राख, मवेशी की मौत
Rudrapur News: निकटवर्ती ग्राम चमननगर में शुक्रवार देर रात प्रताप सिंह कोरंगा पुत्र बाले सिंह की गौशाला में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। हादसे में गौशाला पूरी तरह
Rudrapur News: शांतिपुरी। निकटवर्ती ग्राम चमननगर में शुक्रवार देर रात प्रताप सिंह कोरंगा की गोशाला में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हादसे में गोशाला पूरी तरह जलकर राख हो गई और एक तीन वर्षीय मवेशी की जलने से मौत हो गई। गोशाला में रखा दैनिक उपयोग का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। प्रताप सिंह ने बताया कि देर रात में जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह बाहर आए तो गोशाला आग की लपटों में घिरी थी। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
भाजपा मंडल महामंत्री बहादुर मेहता, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक मेहता और समाजसेवी कुंदन दानू ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
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