Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: सूर्यनगर अग्निकांड में गौशाला राख, मवेशी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: निकटवर्ती ग्राम चमननगर में शुक्रवार देर रात प्रताप सिंह कोरंगा पुत्र बाले सिंह की गौशाला में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। हादसे में गौशाला पूरी तरह

Rudrapur News: सूर्यनगर अग्निकांड में गौशाला राख, मवेशी की मौत

Rudrapur News: शांतिपुरी। निकटवर्ती ग्राम चमननगर में शुक्रवार देर रात प्रताप सिंह कोरंगा की गोशाला में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हादसे में गोशाला पूरी तरह जलकर राख हो गई और एक तीन वर्षीय मवेशी की जलने से मौत हो गई। गोशाला में रखा दैनिक उपयोग का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। प्रताप सिंह ने बताया कि देर रात में जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह बाहर आए तो गोशाला आग की लपटों में घिरी थी। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

भाजपा मंडल महामंत्री बहादुर मेहता, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक मेहता और समाजसेवी कुंदन दानू ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।