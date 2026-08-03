Rudrapur News: बुटीक के बेसमेंट में लगी आग, लाखों का नुकसान
Rudrapur News: रुद्रपुर में सोमवार रात शृंगार बुटीक के बेसमेंट में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है, लेकिन आग अन्य हिस्सों में फैलने से रोक ली गई। आग के कारणों की जांच की जा रही है।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। भगत सिंह चौक के निकट आर्य समाज मंदिर वाली गली स्थित शृंगार बुटीक के बेसमेंट में सोमवार देर रात अचानक आग लग गई। बेसमेंट से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने रात करीब 11:45 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी महेश चंद ने बताया कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे आग बुटीक के अन्य हिस्सों तक फैलने से बच गई। फायर यूनिट के वाहन से पंपिंग कर दो हौज पाइप की मदद से आग बुझाई गई।
बेसमेंट में रखा सामान आग की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया गया कि शृंगार बुटीक समाजसेवी डॉ. संदीप डोगरा की पत्नी शैलजा डोगरा संचालित करती हैं। घटना के समय सामाजिक कार्यकर्ता संजय ठुकराल भी मौके पर मौजूद रहे और राहत कार्य में सहयोग किया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। फायर ब्रिगेड की टीम में एफएसओ महेश चंद, एलएफएम चंद्र प्रकाश, एफएम प्रकाश पांडे, गौरव सिंह, नवल प्रभात, संतोष कुमार, किरण आर्या, सुरेश चंद्र, सरिता, उमेश चंद्र और नरेश कुमार शामिल रहे।
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