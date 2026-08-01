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Rudrapur News: एमआरपी से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: ऊधमसिंहनगर में रासायनिक उर्वरकों की कमी को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं के बीच कृषि विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए किसानों से अफवाहों पर ध्यान न

Rudrapur News: एमआरपी से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

Rudrapur News: रुद्रपुर। कृषि विभाग ने जिले में उर्वरकों की कमी की अफवाहों का खंडन करते हुए किसानों से भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने की अपील की है। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके सिंह यादव ने बताया कि जिले में यूरिया, डीएपी समेत सभी प्रमुख उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को आवश्यकता के अनुसार सहकारी समितियों एवं अधिकृत निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार जिले में 11,361 मीट्रिक टन यूरिया, 3,956 मीट्रिक टन डीएपी, 872 मीट्रिक टन एमओपी, 1,455 मीट्रिक टन एनपीके, 2,003 मीट्रिक टन एसएसपी तथा 47 मीट्रिक टन एफओएम का भंडार उपलब्ध है।

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