Rudrapur News: एथनॉल उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आय: सलविंदर कलसी

Rudrapur News: रुद्रपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने सरकार से एथनॉल उत्पादन की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली, भूमिधरी अधिकार और कृषि की बेहतरी के लिए नीतियों में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। किसानों का कहना है कि इससे उनकी आय बढ़ेगी और कृषि लाभकारी बनेगी।

एथनॉल उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आय: सलविंदर कलसी

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने गुरुवार को रुद्रपुर सिटी क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से एथनॉल उत्पादन की व्यापक संभावनाएं होने के बावजूद किसान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

एथनॉल उत्पादन की मांग उन्होंने राज्य सरकार से एथनॉल उत्पादन के लिए आवश्यक उद्योग और व्यवस्था विकसित करने की मांग की। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय एवं ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रदेश है, लेकिन इसके बावजूद यहां किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा नहीं मिल रही है।

निशुल्क बिजली की मांग उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों को ट्यूबवेल के लिए निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि उत्तराखंड के किसान इस सुविधा से वंचित हैं। सरकार किसानों के हित में ट्यूबवेल बिजली पूरी तरह निशुल्क करे। सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि राज्य में वर्ग-1, वर्ग-2, नवीन परती एवं अन्य श्रेणी की भूमि पर वर्षों से काबिज किसान खेती कर रहे हैं।

भूमिधरी अधिकार की मांग जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद भी ऐसे किसानों को भूमिधरी अधिकार नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2016 में किए गए नियमितीकरण के समान शुल्क पर सभी प्रकार की काबिज कृषि भूमि का नियमितीकरण कर किसानों को भूमिधरी अधिकार प्रदान किए जाएं। कलसी ने कहा कि यदि प्रदेश में गन्ना, मक्का और चावल आधारित एथनॉल संयंत्र स्थापित किए जाएं तो किसानों की फसलों का बेहतर मूल्य मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

सरकार से अपील उन्होंने सरकार से किसानों के हित में एथनॉल उद्योग को बढ़ावा देने और आवश्यक नीतिगत कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि इससे खेती लाभकारी बनेगी और प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेसवार्ता में संतोख रंधावा, अमन बठला, लखविंदर सिंह, हर्षदीप मौजूद रहे।