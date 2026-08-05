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Rudrapur News: कैलाश नदी से कटाव रोकने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज में रसोइयापुर के ग्रामीणों ने कैलाश नदी के कटाव को रोकने के लिए मांगपत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि नदी लगातार उनकी कृषि भूमि को काट रही है, जिससे धान और गन्ने की फसलें नष्ट हो रही हैं। अगर कटाव रोका नहीं गया, तो किसान भूमिहीन हो जाएंगे।

Rudrapur News: कैलाश नदी से कटाव रोकने की मांग

Rudrapur News: सितारगंज। कैलाश नदी से रसोइयापुर में कृषि भूमि लगातार कट रही है। ग्रामीणों ने बुधवार को सिंचाई खण्ड के ईई को मांगपत्र सौंपकर तत्काल कटाव रोकने के लिए कार्यवाही करने और ठोकरें लगाने की मांग की है। पिछले वर्षों की भांति इस बार भी कैलाश नदी से भूकटाव तेज हो गया है। रसोइयापुर के ग्रामीणों के अनुसार, नदी लगातार उनकी कृषि भूमि काट रही है। कटान से उनकी कृषि भूमि नदी में समाते जा रही है। इससे धान व गन्ने की फसल नष्ट हो रही है। कटाव रोका नहीं गया तो भविष्य में किसान भूमिहीन हो जाएंगे। नदी गांव की ओर आ रही है।

ग्रामीणों ने कटाव रोकने के लिए ठोकरें लगाने की मांग की। यहां फहीम अहमद, हरजिंदर सिंह, अर्जुन सिंह, जसवंत सिंह, कृपाल सिंह, लियाकत, शराफत, हरवंश सिंह, नदीम अहमद आदि रहे।

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