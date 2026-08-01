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Rudrapur News: कार्यालय प्रमुख बहुगुणा को भावभीनी विदाई दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांतिपुरी में शुक्रवार को कार्यालय प्रमुख माधवानंद बहुगुणा के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन कि

Rudrapur News: कार्यालय प्रमुख बहुगुणा को भावभीनी विदाई दी

Rudrapur News: शांतिपुरी। राउमावि शांतिपुरी में कार्यालय प्रमुख माधवानंद बहुगुणा के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय परिवार, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें शॉल, पगड़ी और फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया तथा उनके समर्पित सेवाकाल की सराहना की। प्रधानाचार्य बृजेश गुप्ता और डॉ. बीसी भट्ट ने कहा कि बहुगुणा ने ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन के साथ दायित्व निभाकर विद्यालय की कार्यसंस्कृति को नई पहचान दी। इस अवसर पर विनोद कोरंगा, सुरेंद्र सिंह कार्की, गीता कोरंगा, अजय तिवारी, नारायण सिंह कोरंगा, बिशन सिंह कोरंगा, बसंत बल्लभ पांडे, जी.एस. मेवाड़ी, अनिल कुमार जोशी, लीला देउपा, आशा पांडे, भगत मेहता, नेत्रपाल सिंह, गोविंद आगरी, प्रियंका पवार, रानी बसेड़ा और डी.के. जोशी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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