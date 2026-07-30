Rudrapur News: लखपति दीदी सम्मेलन में 25 से अधिक महिलाओं का सम्मान

Rudrapur News: - आत्मनिर्भरता का दिया संदेश, विधायक शिव अरोरा का जन्मदिन भी मनाया रुद्रपुर, संवाददाता। रुद्रपुर सिटी क्लब में गुरुवार को आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 25 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसरों से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना रहा।

महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीता सक्सेना का नेतृत्व

कार्यक्रम महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीता सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता एवं काशीपुर की पूर्व चेयरमैन ऊषा चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाएं न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि समाज में अपनी अलग पहचान भी बना रही हैं। उन्होंने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए अन्य महिलाओं से भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। इस दौरान विधायक शिव अरोरा का जन्मदिन भी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. विनीत सक्सेना, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, जिला मोर्चा प्रभारी एवं जिला महामंत्री तरुण दत्ता, कोषाध्यक्ष रोशन अरोरा, उपाध्यक्ष शालिनी बोरा, कार्यक्रम संयोजक आंचल खंडेलवाल, सह संयोजक गीता शर्मा आदि रहे।