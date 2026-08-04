Rudrapur News: एसबीआई से सेवानिवृत्त होने पर पलविंदर सिंह को विदाई

Rudrapur News: दिनेशपुर। भारतीय सेना में 17 वर्ष देशसेवा और भारतीय स्टेट बैंक में 22 वर्ष कैशियर के पद पर सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए पलविंदर सिंह को दिनेशपुर शाखा में भावभीनी विदाई दी गई। पलविंदर ने 21 जनवरी 2004 को एसबीआई में सेवा शुरू की थी। बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनकी ईमानदार कार्यशैली, अनुशासन और सौम्य व्यवहार की सराहना की। उन्हें स्मृति चिह्न व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। पलविंदर ने सभी का आभार जताया। समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक रुद्रपुर से दिवेश कुमार गोला, कमल किशोर और बहादुर सिंह, दिनेशपुर शाखा के पारिवारिक शाखा प्रबंधक विनय बिष्ट, नीरज राणा, हरीश चौहान, राकेश जोशी, गंगा सिंह राणा, अनिल कुमार, श्रवण सिंह और उमा मंडल, भीम सेन, पारिवारिक सदस्यों में अमृतसर से पहुंचे उनके चाचा अजयब सिंह, पत्नी लखविंदर कौर, बेटी पवनदीप कौर और दामाद सुखबीर सिंह संधू भी शामिल हुए।