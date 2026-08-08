Rudrapur News: बिजली चोरी में एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
Rudrapur News: ऊर्जा निगम की तहरीर पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। शुक्रवार को ऊर्जा निगम के उपखंड अधिकारी ललित मोहन व अपर अभियंता ओम कुमार ने अपनी ट
Rudrapur News: किच्छा। सिरौली कलां में बिजली चोरी पकड़े जाने पर ऊर्जा निगम की तहरीर पर पुलिस ने अबरार अहमद पुत्र निसार के खिलाफ केस दर्ज किया है। शुक्रवार को ऊर्जा निगम के उपखंड अधिकारी ललित मोहन और अपर अभियंता ओम कुमार ने टीम के साथ क्षेत्र में छापेमारी की। चेकिंग के दौरान अबरार अहमद के परिसर में बिजली चोरी पकड़ी गई। इसके बाद ऊर्जा निगम ने पुलिस को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
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