Rudrapur News: भूरारानी में बिजली समस्याओं पर ऊर्जा निगम ने किया निरीक्षण
Rudrapur News: रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड 32 भूरारानी में बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा निगम ने निरीक्षण किया। क्षेत्रवासी लो वोल्टेज, अघोषित कटौती एवं तकनीकी दिक्कतों से परेशान हैं। पार्षद गौरव गिरी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय जुनेजा ने सुधार की मांग की। अधिकारियों ने आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र आरंभ करने का आश्वासन दिया।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। नगर निगम के वार्ड संख्या-32 भूरारानी में लंबे समय से बनी बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर बुधवार को ऊर्जा निगम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। शहरी क्षेत्र होने के बावजूद ग्रामीण फीडर से बिजली आपूर्ति होने के कारण क्षेत्रवासी लो वोल्टेज, अघोषित कटौती और तकनीकी दिक्कतों से परेशान हैं। वार्ड पार्षद गौरव गिरी ने बताया कि समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय जुनेजा और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में हंस विहार फेस-1, हंस विहार फेस-2, डिवाइन पार्क, आनंदम कॉलोनी, फौजी मटकोटा समेत आसपास के क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की गई थी।
ज्ञापन के क्रम में अधीक्षण अभियंता केके पंत और जूनियर इंजीनियर सुभाष शर्मा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय जुनेजा और पार्षद गौरव गिरी के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने अधिकारियों को लो वोल्टेज, बार-बार होने वाली बिजली कटौती समेत अन्य समस्याओं से अवगत कराया। लोगों ने बताया कि इससे घरेलू उपकरण प्रभावित होने के साथ ही दैनिक जीवन भी बाधित हो रहा है। अधीक्षण अभियंता पंत ने भरोसा दिलाया कि आवश्यक सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू किए जाएंगे। साथ ही क्षेत्रवासियों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।