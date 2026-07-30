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Rudrapur News: बच्चों को दिए साइबर क्राइम से बचने के मंत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: भारत विकास परिषद का पांच दिवसीय बाल संस्कार शिविर खटीमा में शुरू हुआ। पहले दिन बच्चों को क्राफ्ट, नशा मुक्ति और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने जागरूकता बढ़ाने के लिए दिलचस्प बातें साझा कीं। विभिन्न विशेषज्ञों ने बच्चों को नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा के उपाय बताए।

बच्चों को दिए साइबर क्राइम से बचने के मंत्र
बच्चों को दिए साइबर क्राइम से बचने के मंत्र

Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। भारत विकास परिषद का पांच दिवसीय बाल संस्कार शिविर थारू राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार से शुरू हो गया पहले दिन बच्चों को क्राफ्ट, नशा मुक्ति व साइबर क्राइम की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। क्राफ्ट के विशेषज्ञ ने बच्चों को क्राफ्ट से संबंधित रोचक जानकारी दी। वक्ता श्यामवीर सिंह ने आध्यात्म की जानकारी दी। खटीमा कोतवाली के उप निरीक्षक भुवन गहतोड़ी ने नशा मुक्ति, यातायात, साइबर क्राइम के बारे में बताया। कांस्टेबल नवीन रजवार, किशोर कुमार, महिला कांस्टेबल विद्या शर्मा ने भी साइबर क्राइम से बचने के उपाय बच्चों को बताएं। यहां परिषद के प्रांतीय महासचिव हरीश शर्मा, संयोजक सुनील रैदानी, अध्यक्ष दीपक बत्रा, सचिव विवेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अमरनाथ गोयल, नीरज रस्तोगी, नीरज वर्मा, विष्णु दत्त शर्मा, मुकेश गुप्ता, नवनीत अरोरा, रितेश टंडन व प्रधानाचार्य पुष्कर पोखरिया आदि मौजूद थे।

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