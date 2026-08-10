Rudrapur News: दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष बने निरापद शाह

Rudrapur News: दिनेशपुर। कलीनगर क्षेत्र में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रविवार को हुई बैठक में नई दुर्गा पूजा कमेटी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से निरापद शाह को अध्यक्ष चुना गया। वरिष्ठ समाजसेवी नारायण चंद्र शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग शामिल हुए। कमेटी गठन से पहले पूर्व अध्यक्ष मृदुल हलदर ने पिछले कार्यकाल का आय-व्यय विवरण संरक्षक मंडली के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नई कमेटी के गठन पर विचार-विमर्श किया गया। नई कार्यकारिणी में योगेश मंडल को उपाध्यक्ष, विक्रम सरकार को महासचिव, शंभू विश्वास को उप सचिव, हरिचंद मंडल को कोषाध्यक्ष, तुलसी सरकार को सह कोषाध्यक्ष और शेखर विश्वास को सहायक दायित्व सौंपा गया।