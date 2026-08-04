Rudrapur News: मेडिकल कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य ने दिया सशर्त इस्तीफा
Rudrapur News: राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर की कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. उषा रावत ने सीनियरिटी की अनदेखी कर जूनियर अधिकारी को प्राचार्य नियुक्त करने के विरोध में अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। डॉ. उषा ने लंबे समय से स्थानांतरण की मांग की थी।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर की कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. उषा रावत ने अपनी सेवा से सशर्त इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शासन पर वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए उनसे जूनियर अधिकारी को प्राचार्य नियुक्त करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस निर्णय के विरोध में शासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को अपना इस्तीफा भेजा है। हालांकि, अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। डॉ. उषा रावत के अनुसार, वह लंबे समय से हरिद्वार और देहरादून स्थानांतरण की मांग कर रही थीं। इसके बावजूद शासन ने उन्हें स्थानांतरित करने के बजाय उनसे जूनियर अधिकारी को प्राचार्य पद की जिम्मेदारी दी है।
उनका कहना है कि वरिष्ठता के सिद्धांत और स्थानांतरण नीति की अनदेखी करते हुए जूनियर अधिकारी को प्राचार्य बनाया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी के विरोध में उन्होंने सशर्त इस्तीफा दिया है। डॉ. उषा ने फरवरी 2026 में राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर के कार्यवाहक प्राचार्य का कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल में कॉलेज की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन हुआ। उन्होंने कहा कि शासन के निर्णय से वरिष्ठता के सिद्धांत की अनदेखी हुई है, जिससे उन्हें गहरी निराशा हुई है। सशर्त इस्तीफे के माध्यम से उन्होंने शासन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इधर, उत्तराखंड शासन की ओर से अगस्त 2026 में किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत डॉ. चंद्रप्रकाश भैंसोड़ा को राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के प्राचार्य पद से स्थानांतरित कर राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर का नया प्राचार्य नियुक्त किया गया है।
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