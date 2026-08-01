Rudrapur News: सीएमओ ने सीएचसी शक्तिफार्म का किया निरीक्षण
Rudrapur News: सीएमओ डॉ. केके अग्रवाल ने शनिवार को सीएचसी शक्तिफार्म का निरीक्षण कर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में जरूरी स
Rudrapur News: शक्तिफार्म। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके अग्रवाल ने शनिवार को सीएचसी शक्तिफार्म का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर एक्स-रे और डेंटल सुविधा जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। सीएमओ ने लेबर रूम, ओपीडी, फार्मेसी समेत विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने नए चिकित्सकों की बैठने की व्यवस्था, मरीजों की संख्या और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। परिसर में उगी घास की तत्काल सफाई कर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश सीएमएस डॉ. कुलदीप यादव को दिए।
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