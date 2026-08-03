Rudrapur News: दिनेशपुर के शिवालयों में बही शिव भक्ति की बयार

Rudrapur News: दिनेशपुर। सावन माह के तीसरे सोमवार को दिनेशपुर क्षेत्र पूरी तरह शिवमय नजर आया। सुबह होते ही नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने स्नान कर भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। रामबाग शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भोलेनाथ का अभिषेक किया। मंदिर परिसर में दोपहर तक भारी भीड़ बनी रही। मंदिर के पुरोहितों ने श्रद्धालुओं को सावन माह की धार्मिक महत्ता बताते हुए कहा कि इस महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है।दिनेशपुर

दुर्गा मंदिर से सटे काली मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवालय में भी तीसरे सोमवार को भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। कई श्रद्धालु सुबह से व्रत रखकर मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ के दर्शन किए।उधर, विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर जल भरकर बाबा जागेश्वर के धाम में अर्पित किया। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय वातावरण बना रहा।नगर के अन्य शिव मंदिरों में भी दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। ग्रामीण और नगर क्षेत्र के तमाम लोग पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और रुद्राभिषेक में शामिल हुए। सावन के तीसरे सोमवार पर दिनेशपुर क्षेत्र के शिवालयों में उमड़ी आस्था ने पूरे वातावरण को शिव भक्ति से सराबोर कर दिया।