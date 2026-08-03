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Rudrapur News: दिनेशपुर के शिवालयों में बही शिव भक्ति की बयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: दिनेशपुर में सावन माह के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगीं। श्रद्धालुओं ने जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव की आराधना की। रामबाग शिव मंदिर और काली मंदिर में भी भक्तों की भीड़ रही। पुजारियों ने बताया कि सावन में शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।

Rudrapur News: दिनेशपुर के शिवालयों में बही शिव भक्ति की बयार

Rudrapur News: दिनेशपुर, संवाददाता। सावन माह के तीसरे सोमवार को दिनेशपुर क्षेत्र पूरी तरह शिवमय नजर आया। सुबह से ही नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने स्नान कर भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। रामबाग शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी रही। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का अभिषेक किया। दोपहर तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। मंदिर के पुरोहितों ने श्रद्धालुओं को सावन माह की धार्मिक महत्ता बताते हुए कहा कि इस महीने भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है।

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वहीं, दिनेशपुर दुर्गा मंदिर से सटे काली मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवालय में भी तीसरे सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने जलाभिषेक कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। कई श्रद्धालु व्रत रखकर सुबह ही मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ के दर्शन किए।

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