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Rudrapur News: स्नातक सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक प्रवेश सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए। छात्रों का कहना है कि कॉलेज की निर्धारित सीटें भर चुकी हैं और कई योग्य छात्र अभी भी प्रवेश से वंचित हैं।

Rudrapur News: स्नातक सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक प्रवेश सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए।

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ज्ञापन देने वालों की मांग

छात्रसंघ अध्यक्ष रजत बिष्ट, सचिव जसवंत सिंह और संभावित छात्रसंघ प्रत्याशी गुरबाज सिंह ने प्राचार्य के माध्यम से कुमाऊं विवि नैनीताल को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि महाविद्यालय की निर्धारित प्रवेश सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं। जबकि बड़ी संख्या में पात्र छात्र-छात्राएं अभी भी प्रवेश से वंचित हैं। उन्होंने छात्रहित को देखते हुए पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी अतिरिक्त सीटें बढ़ाकर सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मांग की। इससे किसी भी छात्र का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में पंजीकरण कराने वाले सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। सीटें पूर्ण होने के कारण अनेक छात्र प्रवेश से वंचित हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय से शीघ्र सीट वृद्धि का निर्णय लेकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र, मोहन कोली, साक्षी, रोहित बोरा और निशांत आदि छात्र मौजूद रहे।

अन्य छात्रों का ज्ञापन

05 आरडीपी 05 पी- एसबीएस कॉलेज में स्नातक प्रवेश सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र नेता व संभावित छात्रसंघ प्रत्याशी गुरबाज सिंह और अन्य ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।

प्रश्न और उत्तर

सरदार भगत सिंह कॉलेज में छात्रों ने किस मांग के लिए ज्ञापन दिया?
छात्रों ने स्नातक प्रवेश सीटें बढ़ाने की मांग के लिए ज्ञापन दिया।
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