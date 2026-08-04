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Rudrapur News: डीडीओ ने सितारगंज ब्लॉक कार्यालय का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज में, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरि गोस्वामी ने ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण किया। सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य सरकारी योजनाएं। जन शिकायतों के निस्तारण पर भी ध्यान दिया गया, जिससे कार्य की प्राथमिकता सुनिश्चित हो सके।

Rudrapur News: डीडीओ ने सितारगंज ब्लॉक कार्यालय का किया निरीक्षण

Rudrapur News: सितारगंज। जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरि गोस्वामी ने मंगलवार को ब्लॉक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीडीओ ने उपस्थिति पंजिका की जांच की, जिसमें सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। उन्होंने ब्लॉक कार्यालय के सभी पटलों का निरीक्षण किया। बाद में विभागवार और मदवार विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें बीवीजी रामजी मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, सांसद निधि व विधायक निधि एवं राज्य वित्त आयोग व केंद्र वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा की। डीडीओ ने मुख्यमंत्री पोर्टल एवं जन शिकायतों के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने जनशिकायतों के प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए। यहां बीडीओ सीआर आर्य, केसी बहुगुणा, आयुषि छावड़ा, दीपक कुमार वर्मा, नीरज जोशी, सुनीता कश्यप मौजूद रहे।

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