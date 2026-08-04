Rudrapur News: डीडीओ ने सितारगंज ब्लॉक कार्यालय का किया निरीक्षण
Rudrapur News: सितारगंज में, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरि गोस्वामी ने ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण किया। सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य सरकारी योजनाएं। जन शिकायतों के निस्तारण पर भी ध्यान दिया गया, जिससे कार्य की प्राथमिकता सुनिश्चित हो सके।
Rudrapur News: सितारगंज। जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरि गोस्वामी ने मंगलवार को ब्लॉक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीडीओ ने उपस्थिति पंजिका की जांच की, जिसमें सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। उन्होंने ब्लॉक कार्यालय के सभी पटलों का निरीक्षण किया। बाद में विभागवार और मदवार विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें बीवीजी रामजी मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, सांसद निधि व विधायक निधि एवं राज्य वित्त आयोग व केंद्र वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा की। डीडीओ ने मुख्यमंत्री पोर्टल एवं जन शिकायतों के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने जनशिकायतों के प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए। यहां बीडीओ सीआर आर्य, केसी बहुगुणा, आयुषि छावड़ा, दीपक कुमार वर्मा, नीरज जोशी, सुनीता कश्यप मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।