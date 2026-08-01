Rudrapur News: एसएसपी के आदेश पर डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा
Rudrapur News: सितारगंज में, एक बेकाबू डंपर के टकराने से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने डंपर चालक और मालिक पर राजीनामे के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिवार ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है।
Rudrapur News: सितारगंज, संवाददाता। बेकाबू डंपर की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए थे। पीड़ित परिवार ने डंपर चालक और मालिक पर राजीनामे के लिए दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाया है। एसएसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सितारगंज की वार्ड नंबर-11 निवासी पुष्पा देवी ने तहरीर में बताया कि वह 26 जून की दोपहर पति रामप्रकाश के साथ बाइक से अपने पैतृक गांव पूरनपुर जा रही थीं। अंबिका होटल के सामने पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर दंपति को काफी दूर तक घसीटता चला गया।
राहगीरों के शोर मचाने पर चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। हादसे में रामप्रकाश के दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए, जबकि उनको भी गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुष्पा ने बताया कि इलाज में व्यस्त होने के कारण वह तत्काल तहरीर नहीं दे सकीं। बाद में थाने में तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि डंपर चालक और मालिक अस्पताल पहुंचकर राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं और डंपर छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। बात न मानने पर इलाज का खर्च न उठाने की धमकी देने का भी आरोप है। एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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