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Rudrapur News: फ्लिपकार्ट निवेश के नाम पर महिला से 3.29 लाख की साइबर ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: दिनेशपुर में एक महिला से ऑनलाइन निवेश के नाम पर 3.29 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश किया, जिसमें ठगों ने तकनीकी समस्या बताकर पैसे मांगे और बाद में उनसे कई बार पैसे ट्रांसफर करवा लिए।

Rudrapur News: फ्लिपकार्ट निवेश के नाम पर महिला से 3.29 लाख की साइबर ठगी

Rudrapur News: दिनेशपुर। ऑनलाइन निवेश के नाम पर एक महिला से 3.29 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की तहरीर

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, वार्ड नंबर-4 निवासी सुमित कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी श्वेता ने फ्लिपकार्ट से जुड़े बताए गए एक ऑनलाइन डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म पर 96 हजार रुपये निवेश किए थे। इसके बाद कथित प्लेटफॉर्म संचालकों ने बताया कि खाते में तकनीकी समस्या के कारण राशि निकाली नहीं जा सकती। आरोप है कि ठगों ने रकम निकालने के लिए एक अन्य बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने को कहा और भरोसा दिलाया कि पूरी राशि कमीशन सहित वापस फ्लिपकार्ट खाते में जमा कर दी जाएगी। झांसे में आकर श्वेता ने आरोपियों के कहने पर अलग-अलग खातों में कई बार रकम ट्रांसफर कर दी। इस दौरान आरोपियों ने उनसे कुल 3.29 लाख रुपये ठग लिए। रकम वापस नहीं मिलने पर उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर भी दर्ज कराई है। इसके बाद थाना पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला ने कितने रुपये निवेश किए थे?
महिला ने 96 हजार रुपये निवेश किए थे।
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