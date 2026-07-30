Rudrapur News: केवाईसी अपडेट के नाम पर विवि कर्मी से 4.62 लाख ठगे
Rudrapur News: पंतनगर में एक कर्मचारी के बैंक खाते की केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 4.62 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने फोन पर संपर्क किया और ओटीपी साझा करने के लिए कहा। जब कर्मचारी ने सलाह मानी, तो उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Rudrapur News: पंतनगर, संवाददाता। विश्वविद्यालय परिसर निवासी एक कर्मचारी से बैंक खाते की केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर 4.62 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फूलबाग निवासी सतीश चंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 और 24 जुलाई को उनके पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को बैंक से जुड़ा बताते हुए कहा कि उनके खाते की केवाईसी अभी अपडेट नहीं हुई है और यदि जल्द प्रक्रिया पूरी नहीं कराई गई तो खाते से लेन-देन बंद हो जाएगा।
सतीश ने बताया कि उन्होंने कहा था कि उनकी केवाईसी पहले ही हो चुकी है, लेकिन आरोपी ने उन्हें भरोसे में लेते हुए मोबाइल पर आने वाले ओटीपी साझा करने को कहा। झांसे में आकर उन्होंने कई बार ओटीपी बता दिए। अगले दिन सुबह जब उन्होंने खाते का बैलेंस चेक किया तो उसमें से 4 लाख 62 हजार रुपये निकाले जा चुके थे और खाता लगभग खाली हो गया था। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाना पंतनगर में शिकायत दर्ज करा रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साइबर क्राइम थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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