Rudrapur News: साइबर फ्रॉड के खिलाफ सितारगंज पुलिस का जागरूकता अभियान
Rudrapur News: सितारगंज पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने पांच लोकेशनों का सत्यापन किया और आसपास रहने वाले परिवारों के नाम, पते और मोबाइल नंबर दर्ज किए। यदि किसी का साइबर ठगी में संलिप्तता पाई जाती है, तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया।
Rudrapur News: सितारगंज, संवाददाता। साइबर फ्रॉड के खिलाफ सितारगंज पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। देश के विभिन्न राज्यों में हुई साइबर ठगी के मामलों में क्षेत्र के पांच स्थानों की लोकेशन मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सत्यापन किया। साथ ही आसपास रहने वाले परिवारों के नाम, पते और मोबाइल नंबर भी दर्ज किए गए। गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सिडकुल मार्ग स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के पास, वार्ड संख्या-8, नयागांव, सरकड़ा और सिसौना गांव में ऑल इंडिया साइबर पोर्टल से प्राप्त लोकेशनों का सत्यापन किया। एसएसआई जावेद मलिक ने बताया कि इन स्थानों के आसपास रहने वाले लोगों के नाम, पते और मोबाइल नंबरों की जांच की जाएगी।
यदि किसी व्यक्ति या परिवार की साइबर ठगी में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस टीम ने शक्तिफार्म क्षेत्र में उन खाताधारकों की भी जांच की, जिनके बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर होने की जानकारी मिली है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के दौरान लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति भी जागरूक किया गया। टीम में एसआई कैलाश देव, हेड कांस्टेबल मतलूब खान और कांस्टेबल कपिल कुमार शामिल रहे।
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